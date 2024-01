Folge 278: Ambitionen

per Mail teilen

Im Nebenraum des Löwen tagt die Laienspielgruppe. Schorsch und die anderen Mitglieder können sich nicht einigen, welches Stück sie in diesem Jahr aufführen sollen. Als sie gerade überlegen, eine Neuauflage des Bildhauer vom Fallengrund zu versuchen, bringt Bea die Bestellung. Sie traut kaum ihren Ohren als sie hört, dass Karl vor Jahren die Hauptrolle des Matthias Faller gespielt hat. Ihr Karl als Schauspieler!

Monique beschäftigt ein besonders kniffliger Fall. Frau Baier hat ihr eine Katze zur Behandlung gebracht, bei der Alex eine Allergie gegen Futtermilben und Hausstaub festgestellt hat. Aber seine Therapie hat nicht angeschlagen. In ihrer Verzweiflung sucht Frau Baier Hilfe bei Monique. Alex passt es natürlich gar nicht, dass seine Patientin zu Monique abgewandert ist!

Die Laienspielgruppe ist sich einig: Sie wollen noch einmal das Stück über die Vorfahren der Fallers auf die Bühne bringen. Aber wer soll den Matthias spielen? Für Schorsch kommt nur Karl in Frage. Doch der lehnt kategorisch ab! In der Hoffnung, Karl zu überlisten, bieten die Schauspieler Bea die Rolle der Farina an. Sie ist begeistert und verspricht, Karl zu überreden. Ohne Erfolg. Leider erweist sich auch Bea auf der Bühne nicht unbedingt als Naturtalent.