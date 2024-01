Folge 273: Der Maibaum

per Mail teilen

Eva schwebt durchs Leben: der Realität enthoben tanzt sie an den Frühstückstisch und dem Rest der Familie ist klar: Eva ist verliebt. Trotzdem nervt es sie, dass Nico immer wieder durchblicken lässt, dass er die Schwarzwälder nicht gerade schätzt. Als er anfängt, ihren Dialekt nachzuahmen, lässt Eva ihn einfach stehen.

Ein Maibaum muss her. Nico ahnt, dass er seine Angebetete richtig gekränkt hat und sich nur etwas einfallen lassen muss, um ihre Zuneigung nicht zu verlieren. Im Löwen lässt er sich von den Herren am Stammtisch über den Brauch aufklären, seiner Liebsten in der Nacht zum ersten Mai einen Baum ans Fenster zu nageln. Leo nimmt den jungen Mann gleicht bei der Hand um das richtige Objekt auszusuchen.

Hermann ist zwar über diese Art des Maibaum setzen hinweg, aber dafür hat er die Oberaufsicht über das Aufstellen des großen Maibaums auf dem Dorfplatz. Karl findet seine Aufregung etwas übertrieben, denn schließlich haben er und seine Kollegen aus dem Wald die ganze Arbeit. Doch Hermann weiß, dass alles auf sein Kommando hört. Soviel Verantwortung wiegt schwer!