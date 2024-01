Folge 267: Rummelplatz

per Mail teilen

Nachdem Bea den Speicher als neue Wohnung für sich und Karl entdeckt hat, macht sie sich gleich ans Werk. Mit vielen Farben will sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Als Karl die Beutel in rot, blau, gelb und grün entdeckt, ahnt er Fürchterliches.

Kati wird vom Unglück verfolgt. Als Reaktion auf den Unfall in ihrer Praxis zieht ein Patient sein Rezept zurück, weil er die Behandlung bei einem anderen Therapeuten fortsetzen möchte. Zu Hause erwartet sie ein Brief ihrer Versicherung, die die Kostenübernahme für den Unfall verweigert: Kati hat den letzten Beitrag nicht gezahlt. Eva entdeckt zudem in einer Schublade die Kündigung der Berufshaftpflichtversicherung. Das ganze Ausmaß ihrer Situation wird Kati erst bewusst, als ihr der Versicherungsvertreter ihres Patienten vorrechnet, welche Kosten für Transport, Klinik und Therapie des Opfers auf sie zukommen.

Vorsichtig öffnet Karl die Tür zum Speicher. Angenehm überrascht stellt er fest, dass Bea ganz gegen ihre Gewohnheit dezent mit den Farben umgegangen ist. Erleichtert stimmt er zu, Bea auch die Frage der Innenausstattung zu überlassen. Er hat allerdings nicht erwartet, dass Bea in ihrer neuen Wohnung auch Platz für ihre Relikte aus Rummelplatzzeiten sieht! Ein Flipper im Wohnzimmer? Hermann wird jetzt wohl öfter zu Besuch kommen!