Folge 264: Narri Narro VI

Urlaub abgelehnt! Frau Heilert hatte so gehofft, in diesem Jahr dem Sturm auf das Rathaus entgehen zu können. Doch Hermann lehnt ihren Urlaubsantrag kategorisch ab und unterstellt das Rathaus für den Tag des Kampfes seiner Sekretärin. Ihm reicht, dass er wieder einmal eine Rede halten muss, und er sieht überhaupt nicht ein, dass er das närrische Treiben alleine durchstehen soll.

Bea freut sich schon auf die Fasnet. Zusammen mit Karl sucht sie die alten Milchjoggeleskostüme aus der Truhe auf dem Speicher. Im Partnerlook machen die beiden sich auf den Weg in den Löwen. Ausgelassen feiern sie bis in den Morgen. Karl hat dabei seine liebe Mühe, die Konkurrenz in Schach zu halten.

Nach dem Rathaussturm kommt auch Hermann in den Löwen. Doch leider bestätigt sich seine Hoffnung nicht: In Ermangelung einer neuen Rede hatte er einfach auf seine Ansprache vom Vorjahr zurückgegriffen. Doch offensichtlich waren die Narren nicht närrisch genug, als dass sie es nicht bemerkt hätten. Spott und Hohn erwarten den Herrn Bürgermeister! Narri! Narro!