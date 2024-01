Dreieinigkeit

per Mail teilen

Matthias Duffner mach Kati das Leben zur Hölle. In der Praxis geht es drunter und drüber, weil Kati es kaum schafft, den Job von zwei Menschen alleine zu bewältigen. Als Johanna ihr zumindest beim Putzen helfen will, wird sie kurzerhand zum Telefondienst eingeteilt. Währenddessen hat sich Duffner in Katis Wohnung geschlichen um dort auf sie zu warten, nachdem er sie schon telefonisch mehr als einmal terrorisiert hat.

Heinz ist enttäuscht, dass sein Vater seine Glaubenskrise einzig mit seiner Liebe zu Mechthild erklärt. Nicht nur, dass das Geschwätz der Leute immer lauter wird, nun stellt sich auch Wilhelm gänzlich gegen ihn. Anders seine Brüder: Franz und Hermann wollen ihrem Bruder den Rücken stärken. Einigkeit demonstrierend gehen sie gemeinsam in den Löwen. Was kümmert uns das Geschwätz der Leute?

Als die drei Trinkbrüder lautstark auf dem Fallerhof einfallen, bittet Wilhelm seinen Sohn in sein Zimmer. Er hat in seinen Memoiren nachgelesen, dass er Heinz vor zwanzig Jahren sehr gedrängt hat, Priester zu werden. Er könnte es nicht ertragen, wenn er Heinz ins Unglück gestürzt hätte, weil er sich so sehr gewünscht hat, dass sein Sohn Priester wird.