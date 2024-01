Zerrissene Herzen

per Mail teilen

Seit sie gemeinsam aus Afrika zurückgekehrt sind, erkennt Wilhelm seinen Sohn Heinz kaum noch wieder: Er findet keine Zeit mehr, mit seinem Vater zu reden, und auch die gemeinsamen Streifzüge durch den Wald scheinen Heinz nicht mehr zu interessieren. Auch der Rest der Familie ist verwundert über Heinz schlechte Laune. Vor allem, wenn es um das Thema Kirche geht, ist Gelassenheit für ihn ein Fremdwort.

Allein seiner Jugendliebe Mechthild kann Heinz bei einem gemeinsamen Abendessen das Herz ausschütten. Die Arbeit in der Missionsstation in Afrika erfüllt ihn nicht mehr - Heinz möchte mehr tun als fromme Reden halten, doch bei diesem Versuch stößt er immer wieder an die engen Grenzen der kirchlichen Hierarchie. Als Mechthild versucht, ihn aufzumuntern kann Heinz ihr nicht verschweigen, dass sie der eigentliche Hauptgrund für seine Zerrissenheit ist.

Kati ist im Umzugsstress. Doch es ist gar nicht so sehr der Umzug, der ihr auf die Nerven geht, als vielmehr Matthias Duffners Pedanterie. Er plant den Umzug und die Einrichtung der zukünftigen Wohnung bis ins letzte Detail, macht Zeichnungen und Listen, wovon Kati ihn nur noch mit ausgekochter weiblicher Raffinesse abbringen kann.