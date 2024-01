Offene Wege

per Mail teilen

Während Lioba in der Küche auf Wilhelm wartet, um ihrem alten Freund endlich wieder in der Heimat zu begrüßen, kümmert sich dieser im Wald um seine Bäume. Auf dem Heimweg macht er noch einen Abstecher zum Leibgedinghaus. Als Monique ihm von ihren Zweifeln, noch länger auf dem Hof zu bleiben berichtet, bittet er sie inständig zu bleiben. Er sichert ihre jede mögliche Unterstützung zu, da er Monique und den kleinen Albert nicht verlieren will.

Zurück auf dem Hof staunt er nicht schlecht, als er seine alten Freundin Lioba in der Küche vorfindet. Da er weiß, wie unwohl sie sich eigentlich auf dem Fallerhof fühlt, nimmt er sie mit in sein Zimmer. Auf Liobas Frage, warum Wilhelms Besuche in Afrika immer länger werden antwortet er: Weil ich dort ein anderer Mensch sein kann.

Heinz ist unruhig. Mechthild hat ihm deutlich gesagt, dass sie nicht glaubt, dass er sich je für sie entscheiden wird. Eine Situation, die sie unmöglich ertragen kann. Als er sich das letzte Gespräch in Erinnerung ruft, greift er spontan zum Hörer. Doch in Mechthilds Wohnung meldet sich nur der Anrufbeantworter. Heinz ahnt, wo er Mechthild finden kann und macht sich auf den Weg.