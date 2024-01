per Mail teilen

Monique ist auf dem Weg zu einem Seminar über Naturheilverfahren nach Karlsruhe. Eigentlich hatte sie damit gerechnet, dass Alex sie begleiten würde. Doch da er überhaupt keine Lust hat, sich Vorträge von irgendwelchen Wunderheilern anzuhören, gibt er vor, Evelyn mit der ganzen Arbeit in der Praxis nicht alleine lassen zu können.

Während Karl und Hermann sich in der Küche mit der nagelneuen Mikrowelle beschäftigen, bringt der Postbote ein Telegramm aus Afrika: Wilhelm kommt endlich wieder nach Hause! Hermann ist sehr erleichtert. Denn wenn Wilhelm sich entschlossen hat, diese weite Reise anzutreten, muss es ihm wieder gut gehen!

Als Monique in Karlsruhe ankommt erfährt sie, dass das Seminar kurzfristig verschoben wurde. Ein wenig enttäuscht, aber mit der unerwarteten Aussicht auf einen schönen Abend mit Alex, macht sie sich wieder auf den Weg nach Hause. Als sie spät am Abend im Leibgedinghaus eintrifft, wird sie von romantischem Kerzenschein ins Wohnzimmer gelockt. Monique glaubt ihren Augen nicht zu trauen, als sie Alex mit Evelyn in flagranti erwischt!