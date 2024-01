Alles ist möglich

Johanna und Leni haben von ihrer gemeinsamen Kur in Baden-Baden völlig unterschiedliche Vorstellungen. Während Johanna sich brav ihren Anwendungen unterzieht, versucht Leni auszubüxen wo's nur geht! Sie möchte viel lieber das Baden-Badener Kurstadtleben kennen lernen. Als sie sich wieder einmal vor ihren Therapiestunden drücken will, droht ihr die vorzeitige Entlassung.

Johanna unterdessen ist voller Vorfreude auf den Tag. Sie will zusammen mit Herrn Ritter, den sie bei einem Kurkonzert kennen gelernt hat, das Frühjahrsmeeting in Iffezheim besuchen. Als Johanna am verabredeten Treffpunkt eintrifft, wird sie von Herrn Ritter bereits ungeduldig erwartet. Voller Stolz präsentiert er ihr sein eigenes Rennpferd, "Anything goes". Ob es dem Charme von Herrn Ritter oder seinem schönen Pferd zu verdanken ist - Johanna hat das Wettfieber gepackt: Sie setzt mit leuchtenden Augen auf Sieg für den Außenseiter. Bei dem Namen ist schließlich alles möglich... vielleicht nicht nur beim Pferderennen.

Hermann ist sauer! Er kommt nach Hause und muss feststellen, das Karl mal wieder kein Essen vorbereitet hat. Als er mit einer Dose Mexikanischer Feuerzauber überrascht wird, weigert er sich strikt, auch nur einen Löffel davon zu probieren. Lieber geht er hungrig ins Büro zurück, wo ihn Frau Heilert immer noch mit Keksen über Wasser halten kann.