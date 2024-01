Erstens kommt es anders

per Mail teilen

Bei der morgendlichen Stallarbeit hören Johanna und Karl plötzlich Lärm vor dem Haus: Der Milchwagen hat die letzte Kurve nicht gekriegt und ist mit Wucht in den Hühnerstall gerauscht. Lautstark fängt Karl an, den Deppen hinterm Steuer zu beschimpfen, als der neue Fahrer seine Mütze abnimmt und sich als Fahrerin entpuppt. Karl ist für einen Moment irritiert, was ihn aber nicht davon abhält, seinem Ärger über den demolierten Hühnerstall lautstark Luft zu machen. Die Milchwagenfahrerin bittet Karl, keine Meldung von dem Vorfall zu machen und lädt ihn zur Wiedergutmachung zum Essen ein.

Auch Kati ist nicht besonders guter Laune, denn die Krankenkasse hat den Kurantrag für ihre Mutter abgelehnt. Johanna soll sich weiterhin ambulant behandeln lassen. Um gleich mit der Therapie zu beginnen, hat Kati einen Gymnastikball mitgebracht, mit dem Johanna nun ihren Rücken trainieren soll. Eine Massage wäre ihr aber um einiges lieber!

Als sich Karl und die Verursacherin des morgendlichen Unfalls zum Essen treffen, ist von seiner Wut nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil: Der Abend beim Essen vom heißen Stein verläuft sehr harmonisch und Karl kann kaum verhehlen, dass Erika ihm mehr als sympathisch ist.