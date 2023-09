per Mail teilen

Sebastian weiß nicht, wie lange Lioba schon in der Kälte liegt, als er sie im verschneiten Wald reglos auffindet. Wie es aussieht, ist die Kräuterfrau durch einen herabfallenden Ast schwer getroffen worden. Doch trotz ihrer erheblichen Verletzungen will sie sich nicht ins Krankenhaus bringen lassen. Für Lioba war der Ast ein Zeichen, welches sie durchaus zu deuten weiß - sie zieht daraus schmerzliche Konsequenzen.

Jenny, die wegen ihres Examens schwer unter Druck steht, verliert mit Tayo die Geduld beim Hausaufgaben machen. Unverhältnismäßig grob weist sie den Jungen zurecht. Dabei stellt sich heraus, dass Tayo in letzter Zeit öfters den Unterricht geschwänzt hat. Statt zur Schule zu gehen, hat er heimlich bei Eva in der Dorfkneipe gearbeitet. Wütend lässt Jenny Tayo mit seinen Hausaufgaben sitzen. Der wahre Grund für ihren Wutausbruch ist Tayo allerdings nicht.

Franz provoziert Heinz und ruft bei der Telefonseelsorge an. Anfangs denkt Heinz noch an einen schlechten Scherz seines Bruders, doch das Gegenteil ist der Fall. Was Franz mit diesem Anruf aber anrichtet, war ihm augenscheinlich nicht klar.