Früh am Morgen flattert Johanna eine Abmahnung ins Haus. Es gibt Schwierigkeiten mit ihrem Online-Shop und Johanna wird zur Kasse gebeten. Auch Uli Zimmermann ist mit Johannas Service nicht zufrieden und beschwert sich telefonisch, er hätte den bestellten Schnaps nicht geliefert bekommen. Die Drohung mit einem Anwalt schiebt er seiner Beschwerde direkt hinterher. Johanna ist verzweifelt, doch Hermann wittert sofort eine Intrige und ahnt, woher der Gegenwind kommt.

Da Bernhard sich in der letzten Zeit mehr bei Marius als im Rathaus aufhält, zieht nun dort Frau Markhardt-Siegel wieder in das Bürgermeisterbüro ein. Sehr zum Leidwesen von Frau Heilert, die sich nur zu gut vorstellen kann, was in der nächsten Zeit wieder auf sie zukommt. Und so falsch liegt sie nicht: "Feng-Shui à la Margarethe" hält im Rathaus wieder Einzug.

Tayo zieht sich immer mehr zurück. Noch nicht einmal zum Kicken hat er Lust. Bea bittet Heinz um Hilfe. Schließlich hat er durch seine Break-Initiative Erfahrung im Umgang mit "schwierigen" Jugendlichen.