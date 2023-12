Ein Traum von einem Baum

Sebastian könnte schwören, dass Lioba ihm schon wieder aufgelauert hat. Wann immer es geht, heftet sie sich nämlich an seine Fersen und weiht ihr Baschtile in die Geheimnisse des Schwarzwaldes ein - ob der nun will, oder nicht. Auf ihrem unfreiwillig gemeinsamen Streifzug ertappen die beiden plötzlich zwei Christbaumdiebe auf frischer Tat. Von Lioba fast zu Tode erschreckt nehmen die Halunken Reißaus und lassen ihre Beute liegen. Es sieht so aus, als würde auch die Kräuterfrau in diesem Jahr ein Weihnachtsbäumchen schmücken können...

Auch Karl ist unterwegs im Wald, um den Baum fürs Weihnachtsfest zu schlagen. Johannas Vorstellungen sind ganz klar: Groß, prächtig, aber vor allem gerade! Möglicherweise scheitert ihr alljährlicher Wunsch aber dieses Jahr nicht an ihrem Sohn, sondern schlicht und ergreifend an Platzmangel: Das Fallersche Wohnzimmer beherbergt nämlich dann nicht nur den Weihnachtsbaum, sondern auch den Rekonvaleszenten Hermann.

Bernhard war überhaupt nicht bewusst, wie viele Falschparker es in Schönwald gibt. Wäre er nicht mit Marius spazieren gewesen und mit dessen Kinderwagen der Parksünder wegen nicht an den meisten Gehwegen gescheitert, wäre ihm das auch wohl nie aufgefallen. Entschlossen schreitet der Bürgermeister zur Tat. Ganz im Sinne für ein familienfreundliches und barrierefreies Schönwald - und sehr zum Leidwesen des ein oder anderen Stammtischlers.

Albert will endlich mit dem Online-Versandhandel für landwirtschaftliche Produkte durchstarten und legt sich echt ins Zeug. Bei seinem Vater blitzt er jedoch ab, als er sich lediglich einen Rat holen will, und sein Geschäftspartner Sebastian lässt ihn auch hängen. Kein guter Tag für den Faller-Enkel...