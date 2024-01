Noch weiß niemand in der Familie, dass Jenny und Sebastian ein Paar sind. Das zumindest glauben die zwei. Nachdem Albert das Geheimnis den beiden unter dem Siegel der Verschwiegenheit längst ausgeplaudert hat, versuchen nun alle so zu tun, als wüssten sie nichts. Nicht jedem in der Familie fällt das leicht, vor allem deshalb nicht, weil sich alle ohne Ausnahme darüber freuen, dass es zwischen den Jenny und Sebastian endlich gefunkt hat. In der Zwischenzeit genießen die Frischverliebten ihr süßes "Geheimnis" - und Karl macht im Stillen schon Pläne, wie es mit dem Hof weitergeht. Mit dem Hof und seinem künftigen Schwiegersohn.

Wenn es die Schönwalder Landfrauen tatsächlich bis nach Venezuela schaffen würden - für Johanna wäre das ein Traum. Und tatsächlich: Der dortige Kulturverein bestellt Trachten bei Johanna und stellt die Landfrauen damit vor eine große Herausforderung. Während Johanna ihren Damentrupp zusammentrommelt, um die Lage zu besprechen, träumt Hermann bereits von einer Gemeindepartnerschaft.

Schorsch ist noch immer an seinen Rollator gebunden. Völlig verzweifelt erzählt er am Stammtisch von seinen letzten, sehr unerfreulichen Arztbesuchen. Irgendwie scheint ihm niemand sagen zu können, warum er sich kaum noch bewegen kann. Sehr zum Amusement ihres Vaters bietet Kati dem verzweifelten Schorsch ihre Hilfe an. Doch wer zuletzt lacht...