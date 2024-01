Rezepte fürs Glück

Seit Eva und Andreas ihren Hochzeitstermin bekannt gegeben haben, ist die Familie in heller Vorfreude - aber auch in heller Aufregung. Allein die Tatsache, dass Kati es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Hochzeit zu organisieren, erfordert in der ganzen Familie starke Nerven. Als Leni der verblüfften Eva auch noch eine selbstgeschneiderte Tracht als Hochzeitskleid unterjubeln will, verliert die Braut jedoch fast die Nerven. Vielleicht wäre es doch das Beste gewesen, die Hochzeit still und heimlich im weit entfernten Mauritius zu feiern.

Jenny scheint sich wieder gefangen zu haben und ist so fröhlich wie schon lange nicht mehr. Doudou, der kleine Esel ist daran nicht ganz unschuldig. Seit Jenny sich nämlich auf dem Gestüt um diesen plüschigen Herzensbrecher kümmert, scheint ihr eigenes Herz zu heilen.

Bernhard ist außer sich, als ihm vom Geschäftsführer seiner Firma in Argentinien eine Hiobsbotschaft erhält. Sofort bittet er Frau Heilert, sämtliche Termine abzusagen: Er muss schnellstens nach Argentinien fliegen, um Schlimmeres zu verhindern. Sehr zum Kummer von Frau Heilert wird ihr Chef die Reise nicht alleine antreten.