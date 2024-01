Folge 817: Familienfest

Deutschland 2014

Toni scheint endlich den richtigen Platz für seinen Kohlenmeiler gefunden zu haben. Stolz führt er Lioba an die Stelle, an der er den Meiler errichten will. Toni hat alles schon ganz genau im Kopf - und in seinem kleinen Köhlerbuch - aber hier geht er auf Nummer sicher: Der Meiler muss perfekt werden. Als Lioba ihm unerwartet den Köhlermathis vorstellt, wird die Sache ernst.

Celine und Albert brüten über Johannas Kochbüchern. Die beiden wollen für Bernhard und Monique etwas ganz besonderes zaubern. Schließlich ist Alberts gutes Abi auch ein ganz besonderer Anlass. Und während Albert mit Celine alles vorbereitet, räumt der Rest der Familie das Feld - in kluger Voraussicht!

Bea geht die Sache mit dem Wanderweg viel zu langsam. Eigentlich würde sie schon gerne die Schilder am Weg anbringen, aber ohne die Zusage, dass ihr Wanderweg auch gefördert wird, braucht sie damit gar nicht erst anzufangen. Und so lange Toni die Schilder noch nicht fertig hat, auch nicht. Aber für so etwas hat der künftige Köhler grad ganz gewiss keine Zeit.