Folge 815: "Paare, Passanten"

Deutschland 2014

Franz Faller spielt ja eigentlich ganz gerne mit dem Feuer - die Geschichte mit Margarete Markhardt-Siegel wird ihm allmählich aber doch zu heiß. Vor allem die Tatsache, dass seine Erinnerungen an die Fasnet-Nacht mehr als verschwommen sind, versetzt den sonst so abgebrühten Faller fast in Panik. Deshalb verlässt er auch fluchtartig die Wohnung, als Margarete spontan ihren Besuch ankündigt. Und so erfährt lediglich sein Bruder Heinz, was Franz selbst unbedingt hätte wissen müssen.

Ungeduldig und voller Vorfreude erwartet Kati Murats Rückkehr aus Berlin. Ihr kam es so vor, als hätte sein Lehrgang dort eine Ewigkeit gedauert. Umso mehr freut sie sich, ihren Liebsten bald wieder bei sich zu haben. Während Kati alles für einen gemeinsamen romantischen Abend vorbereitet, ziehen am Liebeshimmel bereits dunkle Wolken auf.

Karl trainiert so oft er kann. Da es aber nun nicht mehr so lange hin ist bis zum nächsten Marathon, muss er seine Trainingseinheiten auf jeden Fall erhöhen. Nach seiner Verletzung im letzten Jahr will er dieses Mal unbedingt mitlaufen und vor allem auch in einer anständigen Zeit ins Ziel kommen. Deshalb hat er mit Sebastian ein Abkommen getroffen - der hält ihm auf dem Hof den Rücken frei. Das Anstrengende am Marathontraining sind für Karl nämlich momentan nur die Diskussionen mit seiner Frau.