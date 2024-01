Folge 806: Fähnchen nach dem Wind

per Mail teilen

Deutschland 2014

Leni kann's einfach nicht lassen. Wann immer sich ihr eine Gelegenheit bietet, stänkert sie gegen Stephanie Rabenalt. Mittlerweile haben sogar die anderen Landfrauen mitbekommen, wie Leni auf der jungen Kollegin herumhackt. Die Eifersucht treibt Leni diesmal aber zu einem ganz hinterhältigen Spiel ...

Bernhard hat es wieder einmal geschafft, eine Krise für sich zu nutzen und landet in Sachen Windkraft einen Etappensieg. Die Mehrzahl der Gemeinderatsmitglieder hat für den künftigen Standort der Windkraftanlage bereits grünes Licht gegeben: Grünes Licht für grünen Strom! Für seinen Onkel Franz wird Bernhards Erfolg jedoch in einer Niederlage enden, sollte ihm nicht rasch eine neue Strategie einfallen. Und ein As hat er tatsächlich noch im Ärmel ...

Auch wenn sie ihr Praktikum im Krankenhaus ganz schön beansprucht, geht Celine jeden Morgen gerne zum Dienst. Sie ist froh, dass Schwester Caro sie unter ihre Fittiche genommen hat und genießt den Umgang mit den Patienten. Herr Schier jedoch bringt Celine an ihre Grenzen!