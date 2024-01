Folge 804: Narri, Narro XVI

per Mail teilen

Deutschland 2014

Die Fasnet steht vor der Tür und auch in diesem Jahr rüstet man sich auf dem Fallerhof für dieses Großereignis. Während sich alle ein neues Kostüm aussuchen, gibt es für Albert nur ein wahres Kostüm: der Dilldapp - für ihn die Summe aller Tierkostüme. Und auch wenn seine Freundin Celine die Idee ziemlich einfallslos findet, wird Albert seinen Dilldapp auch in diesem Jahr tragen. Genau das stellt sich allerdings als fataler Fehler heraus.

Mittlerweile wäre es Johanna lieber, sie hätte Hermann nichts von Matthias und Sophie erzählt. Und so ganz genau weiß sie sowieso nicht mehr, was sie gesehen hat oder nicht. Obwohl Johanna ihren Brummel versucht zu beruhigen, regt der sich über Johannas Beobachtung noch immer fürchterlich auf. Cousin und Cousine ein Liebespaar? Nicht in seiner Familie.

Wenigstens an Fasnet möchte Franz mal ohne seine Margarethe unterwegs sein. Das perfekte Kostüm hat er gefunden, darin wird sie ihn ganz sicher nicht erkennen. Doch dann läuft alles aus dem Ruder...