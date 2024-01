Folge 760: Preis-Cego (WDH)

per Mail teilen

Deutschland 2013

Die Jungs vom Stammtisch konnten es kaum erwarten, doch nun ist es endlich so weit: Im Löwen findet das Cego-Turnier statt. Die Anzahl der Spieler ist beachtlich, und trotzdem starten vor allem die beiden Zimmermänner sehr siegessicher ins Turnier. Während Zimmermann senior an seinem Tisch einen Stich nach dem anderen macht, hat sein Sohn mit seinen Mitspielern mächtig zu kämpfen. Sein härtester Gegner ist ausgerechnet eine Frau - und dann noch eine Faller.

Franz hat in sein Projekt Heizkraftwerk schon so viel Zeit und Geld investiert, dass er sich nun auf keinen Fall ausbremsen lassen möchte. Er muss nur noch einen Weg finden, Bernhard von seinen Plänen zu überzeugen und trifft sich mit ihm zu einem Ortstermin. Was der Bürgermeister dort zu sehen bekommt, entspricht ganz dem Lebensprinzip eines Franz Faller: Klotzen - nicht kleckern.

Leni braucht dringend Johannas Rat, denn sie hat ein dickes Problem: Sie muss unbedingt abnehmen. Und Leni ist nicht die Einzige in Schönwald, die ein paar Pfunde zu viel auf die Waage bringt.