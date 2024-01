Folge 758: Große Dinge werfen Schatten

per Mail teilen

Beas Freundin Simone genießt ihren Kurzurlaub auf dem Fallerhof in vollen Zügen. Am allermeisten jedoch freut sie sich auf den bevorstehenden Wellness-Tag, den Johanna für sie organisiert, denn sie weiß, was Johanna anpackt, das wird ein Erfolg.

Eigentlich wohnt Eva sehr gerne im Leibgedinghaus. Doch wie es aussieht, muss sie sich jetzt wohl eine neue Bleibe suchen, wenn sie mit Andreas zusammenziehen möchte. Schon mehrfach hat Eva versucht, Karl zu einem neuen Mietvertrag zu überreden, doch ihr Onkel bleibt stur. Und das, obwohl er eigentlich gar nichts gegen Andreas hat - zumindest solange er nicht auf dem Hof wohnt.

Am Stammtisch im Löwen läuft das Cego-Training auf Hochtouren. Ein Termin fürs Turnier sollte schon längst feststehen, doch bisher hat sich Eva noch nicht darum gekümmert. Auch die Stammtischler haben mittlerweile mitbekommen, dass ihre Wirtin im Moment ganz andere Sorgen hat. Aber wenn es um ihr geliebtes Cego geht, beweisen sie ungeahnte Fähigkeiten.