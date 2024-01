Reisefieber

per Mail teilen

Wilhelm bekommt einen Brief von seinem Sohn Heinz aus Afrika. Er verrät seiner Familie nichts über dessen Inhalt. Hermann schleicht sich heimlich in sein Zimmer, um den Brief zu lesen. Wird er dabei erwischt?

Franz bekommt in der Bank unerwarteten Besuch von zwei Kreditrevisoren. Wie soll er den hohen Kreditvorschuss rechtfertigen, den er Frau Seiler-Gräbele gewährt hat? Oder ist etwas mit dem Bürgen aus der Schweiz nicht in Ordnung?

Monique gerät in Rage, weil sie das Desinteresse von Bernhard in familiären Dingen aufregt. Bernhard wiederum hat es satt, ständig kritisiert zu werden. Wütend verlässt er den Hof und fährt mit dem Auto davon.