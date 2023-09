Familie Hansen trifft auf dem Fallerhof ein. Dass die neuen Gäste zuerst auf einen mürrischen Karl treffen, macht ihnen ein wenig Angst, wie sich der weitere Aufenthalt auf diesem Hof im Schwarzwald gestalten soll. Doch der freundliche Empfang von Johanna und das schöne Apartment machen den ersten Eindruck wieder wett. Schnell stellt sich heraus, dass Karls spontane Abwehr wohl nicht unbegründet war. Familie Hansen scheint tatsächlich etwas im Schilde zu führen.

Mittlerweile gibt sogar Jenny zu, dass ihr Freund einen richtig spannenden Job hat. Als ein großer Artikel über ihn und seinen neuen Job als Wildtierbeauftragter und die Wölfe im Schwarzwald erscheint, ist sie schon mächtig stolz auf ihn. Der gleiche Artikel sorgt allerdings am Stammtisch für laute Diskussionen. Die Angst vor den Wölfen ist auch in Schönwald groß, da es in der letzten Zeit viele Risse an Weidetieren gab.

Hermann könnte ausflippen: In der Küche findet er einen Schnaps mit Zimmermanns Etikett. Hundertmal hat er seiner Schwiegertochter schon erklärt, dass er von diesem Zimmermann-Gesöff nichts in seinem Haus haben will. Bea sieht's gelassen. Ihr Schwiegervater wird sich schon wieder abregen.