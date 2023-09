Schmaler Grat

per Mail teilen

Johanna freut sich sehr auf die Reise nach Dresden. Seit ihrer Kindheit war sie nicht mehr in ihrer Heimatstadt und hat deshalb nicht mehr allzu viele Erinnerungen. Hermann fragt sich, warum die beiden diese Reise eigentlich nicht viel früher gemacht haben. Für Johanna ist diese Frage nicht relevant. Jetzt ist, was zählt! Doch dann erfährt Johanna etwas, was sie dazu bringt, die Reise abzusagen.

Franz ist nach seiner Herzattacke sichtlich angeschlagen und versucht, die ganze Familie für sich einzuspannen. Am nächsten dran ist Heinz - und der muss für Franzens Bedürfnisse am meisten herhalten. Und wenn Franz Faller leidet, dann leidet er richtig!

Jenny hat vergessen, dass sie eigentlich mit Celine zum Wandern verabredet war. Wieder einmal steckt sie in ihren Büchern und lernt. Zwar kann Celine ihre Freundin verstehen, auch sie ist ehrgeizig und will ihre Prüfungen möglichst gut schaffen. Trotzdem muss man sich ab und an mit etwas anderem beschäftigen, um den Kopf frei zu bekommen. Celine erpresst Jenny ein wenig: Wenn sie nicht zum Wandern mitkommt, wird sie ihr Geheimnis nicht erfahren ...