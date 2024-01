Unerwartet

per Mail teilen

Matthias' Umzug vom Gesindehaus auf den Fallerhof steht unmittelbar bevor und die Nerven liegen blank. Franz ist wütend, Heinz überfordert und Matthias kann das Gezeter zwischen den beiden kaum noch ertragen. Trotzdem versuchen die drei Männer den letzten gemeinsamen Abend mit einem Festessen und möglichst in Frieden zu begehen. Vor allem Franz hat damit so seine Schwierigkeiten. Dann ist es soweit - Johanna und Hermann holen Matthias ab.

Bernhard sieht der kommenden Wahl äußerst gelassen entgegen. Er kann sich nicht vorstellen, dass Leonard Kreuzer wirklich ein ernstzunehmender Gegner ist. Doch dann erlebt er eine böse Überraschung.

Jenny engagiert sich sehr, indem sie Flüchtlinge bei der Refugee Law Clinic berät. Für ihren Vater ist das nur schwer nachvollziehbar, da sie seiner Ansicht nach dadurch ihr eigentliches Studium vernachlässigt. So kennt er seine ehrgeizige Tochter überhaupt nicht. Jenny ist die Arbeit mit den Flüchtlingen allerdings sehr wichtig und sie findet in Johanna eine Verbündete. Sie ist damals auch als Flüchtlingskind in den Schwarzwald gekommen.