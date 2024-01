Schwere Prüfungen

per Mail teilen

Eigentlich wollte Bea nur eine Kostprobe der selbstgemachten Butter ins Gesindehaus bringen. Da Franz aber spontan weg muss und Matthias nicht alleine lassen kann, bietet sie an, sich um Matthias zu kümmern. Schnell kommt Bea allerdings an ihre Grenzen und bekommt zu spüren, wie schwer es auch für Franz sein muss, mit seinem kranken Sohn umzugehen.

Obwohl sie viel gelernt hat, ist Celines Panik vor dem bevorstehenden Physikum riesig. Sie hat das Gefühl, dass sie alles Gelernte komplett wieder vergessen hat. Albert kann ihren Stress natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Trotzdem hat er Angst, dass seine Freundin sich übernimmt und wieder zusammenklappt.

Bea und Karl brauchen unbedingt eine neue Strategie für ihren Hof. Vor allem, nachdem sich die Pläne für einen großen Stall zusammen mit den Riedles zerschlagen haben. Nun sehen sie das nächste Problem auf sich zukommen und zwar in Form von Constantin Klump, der am Stammtisch großspurig in seine erfolgreiche Zukunft als Großbauer blickt.