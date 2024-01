Stetes Tröpfchen

per Mail teilen

Franz genießt die Aussicht auf seine erste Weinverkostung im Löwen. Er hat eine dekadente Auswahl an internationalen Weinen zusammengestellt und ist sich sicher, dass die Weinprobe ein voller Erfolg wird. Allerdings hat er nicht mit Gegenwind gerechnet. Sein Konkurrent und er sind so, wie ihre Weine an dem Abend eigentlich sein sollten: Im Charakter deutlich unterscheidbar.

Dass Josef Zimmermann die Catering-Kunden vergrault hat, macht Johanna schwer zu schaffen. Johannas Gemütszustand geht ihrem Brummel so nahe, dass er sogar Leni um Hilfe bittet und die Landfrauen zusammentrommelt. Gemeinsam locken sie Josef Zimmermann in einen Hinterhalt.

Heinz möchte mit den Jugendlichen aus der Break-Initiative das Theaterstück "Die Räuber" einstudieren. Jennys Freund Daniel hat versprochen, ihm dabei zu helfen. Was für das Stück noch fehlt, ist die Besetzung der weiblichen Hauptrolle. Und über die werden sich Heinz und Daniel ziemlich schnell einig.