Starke Kerle

Karl schwant nichts Gutes, als Bea ihm vom neuen Feriengast erzählt. Denn schon wieder möchte jemand als "Bauer für einen Tag" auf den Hof kommen. Und weil diese Freizeitbauern für Karl meistens keine Hilfe sind, verhagelt ihm die Aussicht auf den kommenden Tag schon im Vorfeld die Laune. Im Gegensatz zu ihrem Mann weiß Bea allerdings schon, wer der Gast sein wird: Matthias Steiner, der stärkste Mann der Welt!

Eva geht enthusiastisch ins neue Jahr. Mehr denn je will sie ihren Traum verwirklichen, aus dem Löwen endlich eine Kulturkneipe zu machen. Sie hat schon sehr genaue Vorstellungen, wie sie das aufziehen wird. Als sie Tu von ihren Ideen erzählt, stößt sie bei ihm auf ziemlichen Widerstand. Die Vorstellung der beiden über die Art der künftigen Veranstaltungen gleicht fast einem "Kampf der Kulturen". Aber es gibt etwas, was ganz sicher allen Spaß bringt - Kultur hin oder her.

Johanna hat sich mittlerweile zwar wieder erholt, trotzdem macht sich Hermann noch Sorgen um sein Blümle. Mit Hofladen, Catering, Landfrauenvorsitz und Familie hat sie sich einfach übernommen, und das nicht erst in den letzten Wochen. Doch das soll jetzt anders werden. Hermann und Johanna beschließen, das Leben in Zukunft ruhiger angehen zu lassen.