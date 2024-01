Folge 807: Hinterhältig

per Mail teilen

Deutschland 2014

Leni hat sich in der Vergangenheit zwar schon einiges geleistet, doch nie zuvor war Johanna so enttäuscht von ihr. Mit ihrer Aktion gegen Stefanie ist sie diesmal allerdings entschieden zu weit gegangen! Noch verhält Johanna sich Leni gegenüber loyal, was ihr sichtlich schwer fällt. Aber bei allem Verständnis, das Johanna seit jeher für ihre älteste Freundin aufbringt - wenn die sich nicht bei Stefanie entschuldigt, ist es aus mit der Freundschaft. Endgültig!

Wenn alles so läuft, wie Bernhard es sich vorgestellt hat, kann er mehr als zuversichtlich in die Zukunft blicken. Denn dann steht der Genossenschaftsgründung für die Windkraftanlage nichts mehr im Wege. Auch wenn der Bürgermeister sich geschworen hat, mit seinem Onkel keine Geschäfte mehr zu machen, sollte er ihn zumindest im Auge behalten. Denn wenn Franz Faller Profit wittert, zieht er alle Register. Hemmungslos!

Nicht nur das Essen ist auf dem Fallerhof eindeutig besser, als in der Schulmensa. Annika und Lena genießen auf dem Hof vor allem, dass man immer Gesellschaft hat. Und auch wenn sie sich oft zanken, bei einem sind sie sich einig: Am liebsten von allen ist ihnen Albert!