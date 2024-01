Der Kunstfehler

per Mail teilen

Ein Vertreter des Fremdenverkehrsamtes besucht den Fallerhof. Hermann will sein Fremdenzimmerprojekt ganz groß aufziehen und preist die Vorzüge des "einfachen Landlebens" in den höchsten Tönen an. Sein Sohn Karl betrachtet seine Pläne mit Skepsis.

Im Krankenhaus: Maria geht es sehr schlecht. Rosi, ihre Bettnachbarin, holt ihr eine Morphiumspritze gegen die starken Schmerzen. Beruhigt schläft sie ein. Doch eine hektische Nacht mit schweren Folgen bricht an.

Im Dorf machen einige Gerüchte über die Fallers die Runde. Geht es ihnen finanziell wirklich so schlecht, wie es den Anschein hat? Neider munkeln, dass Hermann noch ein weiteres Eisen im Feuer hat. Er macht sich für den Flächennutzungsplan stark, der ihm einigen Profit bringen wird.