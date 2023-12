per Mail teilen

Was Albert betrifft, waren die Absprachen klar: Der Vollernter fährt nicht durch sein Waldstück! Schließlich sind die Schäden, die das schwere Gerät hinterlässt, Jahre später noch zu sehen. Albert ahnt nicht, dass Riedle im Fallerwald trotzdem bereits mit dem Abholzen der Bäume begonnen hat. Und der Weg dorthin führt nunmal einzig und allein durch Alberts Waldstück. Riedles Aktion macht schnell die Runde und gefährdet massiv den fallerschen Familienfrieden.

Sebastian möchte die Wogen zwischen Lioba und Jenny glätten und hat seine beiden Damen in den Löwen eingeladen. Beide Frauen glauben, sie würden den Abend mit Sebastian alleine verbringen. Wie gut, dass Tu in Sebastians Vorhaben eingeweiht ist, der die ersten Streitereien schon beim Aufeinandertreffen im Löwen mit Charme und Cocktails schlichtet. Hoffentlich weiß Sebastian, worauf er sich eingelassen hat.

Als Karl ins Sägewerk kommt empfängt ihn eine zornige Sophie. Ihre Prüfung ist nicht so gut ausgefallen, wie sie hätte ausfallen können, was Sophie einzig und allein an Toni festmacht. Wäre ein anderer ihr Lehrmeister gewesen, sie hätte die Prüfungen locker mit einer Eins gemacht. Karl fällt bei Sophies Abrechnung mit Toni als Chef aus allen Wolken. Doch das ist noch nicht alles – Sophie hat genug von der Fallersäge und kündigt.