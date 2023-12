Tiefes Tal

per Mail teilen

Der Anisschnaps ist der Renner im Hofladen. Bea ist dieser Erfolg allerdings noch zu klein. Sie möchte mit ihrem Brand ganz groß rauskommen, den Schnaps übers Internet vertreiben. Doch dazu braucht sie eine größere Destille, und das ist eine große Investition. Eigentlich unmöglich, denn der Melkroboter muss auch noch abbezahlt werden. Bea ist das jedoch scheinbar egal. Sie will investieren, und sie wird investieren. Dann erreicht sie eine schlimme Nachricht aus Wien.

Sehr zum Leidwesen ihres Ausbilders hat Sophie ein neues Programm, um die Arbeit in der Säge zu optimieren. Toni will von dem neumodischen Zeug jedoch nichts hören. Am Ende macht das sowieso nur mehr Arbeit. Sophie steht aber hinter ihrer Idee und redet mit Engelszungen auf Toni ein. Sie weiß, dass sie die besseren Argumente hat. Doch da ist wohl Hopfen und Malz verloren – Toni bleibt stur.

Schon bevor der Löwen offen hat, steht Bernd davor und nötigt Tu dazu, ihn einzulassen. Der Gestütsbesitzer hat einen Termin mit seiner Anwältin und braucht vorher dringend einen Schnaps. Doch bevor er Dummheiten macht, nimmt ihn Kati ordentlich in die Mangel.