Alles Theater

Nicht immer ist es einfach für Heinz, die Jungs aus der Break-Initiative in Zaum zu halten. So läuft auch der Arbeitseinsatz im Löwen ein wenig hitziger ab als erwartet. Heinz hat jedoch seine ganz eigene Art, mit den Jungs umzugehen. Seine ein Theaterstück aufzuführen, stößt vor allem bei Franz auf Unverständnis. Für Franz sind die Jungs lediglich Kleinkriminelle. Allesamt!

Sebastian ist von seiner ehemals besten Freundin Jenny ziemlich enttäuscht. Sie hat sich ganz schön verändert, seit sie mit Daniel zusammen ist. Und das nicht gerade im positiven Sinn. Dass Jenny inzwischen noch nicht einmal mehr an ihrem Esel Doudou Interesse zeigt, enttäuscht Sebastian fast am meisten. Fast!

Nachdem Frau Heilert im Bürgermeisteramt ausfällt, hat sich der Altbürgermeister breitschlagen lassen, seinem Sohn ein wenig auszuhelfen. Doch so einfach, wie Hermann sich das vielleicht dachte - oder wie Bernhard es seinem Vater verkauft hat - ist das alles nicht. Leider! Und da ist der morgendliche Kampf mit der Kaffeemaschine noch Hermanns allerkleinstes Problem. So schnell scheint Claudia Heilert aber nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu wollen. Nicht unter diesen Umständen!