Die Sitzung

Heute ist der große Tag. Auf der Gemeinderatssitzung soll über die Änderung des Flächennutzungsplanes abgestimmt werden. Eine positive Entscheidung würde einen wirtschaftlichen Profit für die Fallers bringen. Deshalb sorgt sich Hermann um das Ergebnis. Johanna tröstet ihn und spricht ihm Mut zu. Wilhelm bietet ihm als Alternative an, ein Stück Wald zu verkaufen. Doch Hermann besitzt selbst genug Bauernschläue, um im Vorfeld geschickt zu taktieren.

Franz ist ebenfalls nicht untätig. Auch er ist an Bauland interessiert. Ganz zufällig "hilft" er einem Gemeinderatsmitglied in einer Geldangelegenheit. Dessen Stimme wird zum entscheidenden Zünglein an der Waage.

Im Krankenhaus: Dr. Rudolf gibt Kati zu verstehen, dass ihm der Tod von Maria sehr nahe gegangen ist. Auch er könne die Entscheidung von oberer Stelle nicht tolerieren. Doch Kati reagiert resigniert und lässt ihn mit seiner Entschuldigung stehen.