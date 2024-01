Oh Tannenbaum

per Mail teilen

Seltener Besuch ist angesagt bei den Fallers: Wilhelms Sohn Heinz, der Missionar aus Namibia, kommt in den heimischen Schwarzwald. Nicht ganz freiwillig, wie sich herausstellt. Ein Brief seines Vaters hat ihn in Angst und Schrecken versetzt.

In der Vorfreude auf den Besuch seines Sohnes Heinz verspricht Wilhelm seinem Urenkel Albert und Monique die Jungfernfahrt mit einem alten Pferdeschlitten. Daran ist allerdings eine Bedingung geknüpft!

Karl ist unterwegs, um eine besonders schönen Tannenbaum zu schlagen, den er schon vor einiger Zeit markiert hat. Doch er findet ihn nicht mehr. Jemand ist ihm zuvor gekommen.