Narri, Narro XVII

Anstatt sich um die Renovierung der Mühle zu kümmern, baut Karl an seinem Zuber für die diesjährige Bach-na-Fahrt. Zum zehnten Mal will er sich auf die Schiltach wagen. Bisher ist er allerdings noch nie "furztrocken" unten angekommen. Und genau mit dieser Tradition will er in diesem Jahr brechen. Schneller als gedacht verhagelt es ihm allerdings die Vorfreude, denn Bea will nicht mit ihm, sondern mit dem Tierarzt auf den Zuber. Narri, Narro!

Bernhard könnte auf den bevorstehenden Rathaussturm locker verzichten. Er ist froh, wenn die ganze Sache schnell über die Bühne geht. Und weil er weiß, dass auch Frau Heilert gut auf die närrische Erstürmung des Rathauses verzichten kann, soll sie sich diesmal einfach freinehmen. Dieses Zepter lässt sich die resolute Blondine jedoch nicht aus der Hand nehmen und hat an der alten Tradition plötzlich Spaß - Dank Ritter Leonard!

Albert kann seine Freundin mal wieder nicht von ihrem Schreibtisch weglocken. Wie so oft brütet sie über ihren Büchern und paukt für ihr Studium. Sieht so aus, als wäre für Celine die Fasnet in diesem Jahr gestrichen. Trotzdem muss Albert nicht alleine losziehen, denn glücklicherweise hat Celine zwei wilde Schwestern ...