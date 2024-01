Neue Ideen

per Mail teilen

So richtig von der Hand gehen will Hermann sein neues Hobby nicht. Obwohl er bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit Kohle und Papier heimlich übt, ist er selbst nicht wirklich von seiner Kunst überzeugt. Aber mit der Angst im Nacken, entdeckt zu werden, kann er sich seiner Malerei auch nicht in Ruhe widmen. Und dann wird er doch noch ertappt – ausgerechnet von Toni.

Albert macht gerade ein Praktikum in Bernhards Firma und langweilt sich schon nach den ersten paar Tagen. Als Praktikant im Labor bekommt er nicht wirklich etwas zu tun, und das muss sich ändern. Deshalb möchte er seinen Vater bitten, ihn in einem anderen Bereich einzusetzen. Albert hat da schon ganz präzise Vorstellungen: Er gehört ins Marketing. Davon muss er nur noch seinen Vater überzeugen.

Überraschend taucht Andreas‘ Schwester Sabine auf dem Fallerhof auf. Sie hat kurzfristig Urlaub genommen und ist fest entschlossen, auf dem Hof als „Bäuerin für einen Tag“ ihren Kopf wieder freizubekommen. Ihr Bruder weiß davon allerdings noch nicht – und der Bauer auch nicht!