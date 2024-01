Nach 13 Jahren

per Mail teilen

Eva findet einen Brief ihres Vaters Norbert. Heimlich öffnet sie den an Kati adressierten Umschlag. Eva liest, dass Norbert in der Stadt ist.

Als Kati davon erfährt, ist sie schockiert. Alte Erinnerungen kommen wieder in ihr hoch. Bei einem Treffen erklärt ihr Norbert, dass er Eva mit nach Caracas nehmen möchte. Panik ergreift Kati.

Hermann hat ein skeptisches Auge auf Frau Heilerts neuen Verehrer, der immer häufiger im Büro auftaucht. Er fordert seine Sekretärin auf, Privates und Berufliches zu trennen.