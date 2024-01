Jagdfieber

per Mail teilen

Karl sitzt zwischen allen Stühlen: Einerseits möchte er seinen Großvater nicht enttäuschen und sein Jagdrevier übernehmen, andererseits lassen die Argumente seiner Frau ihn auch nicht kalt: Christina droht ihm mit absolutem Liebesentzug, wenn er sich wirklich entschließen sollte, den Jagdschein zu machen. Den Argumenten der Liebe kann auch Karl sich nicht auf Dauer entziehen. Er verspricht, noch einmal mit Wilhelm zu reden und ihm zu erklären, warum die Übernahme des Reviers eine zu große Belastung für ihn ist.

Wilhelm sitzt gemütlich in der guten Stube vor dem Fernseher als Karl hereinkommt und ihm mitteilt, dass er ihn am nächsten Morgen nicht in den Wald begleiten wird. Inständig bittet Wilhelm seinen Enkel, nur ihm zuliebe noch einmal mit anzusitzen.

Während Christina sich noch im Reich der Träume befindet, macht Karl sich auf leisen Sohlen davon. Kurze Zeit später sitzt er wieder mit Wilhelm auf dem Hochsitz - und zwischen allen Stühlen!

Während Hermann versucht, sich im Sanatorium über die Konsequenzen des Unfalls Klarheit zu verschaffen, hat sich Amtsschreiber Weiss an seinem Schreibtisch ausgebreitet. Als der stellvertretende Bürgermeister Zimmermann nach der Amtskette verlangt, öffnen sie gemeinsam den Safe und entdecken einen Umschlag mit der Aufschrift: In Sachen W.K.! In dem Umschlag befinden sich 20 000 DM - ein Betrag, der die Fantasie der Intriganten gehörig beflügelt.