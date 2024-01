per Mail teilen

Kräftig wird am Stuhl des Bürgermeisters gesägt: Zimmermann und Weiss sind sich sicher, dass sie mit dem Geld, das sie in Hermanns Tresor gefunden haben, genug gegen ihn in der Hand haben, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Während die beiden feixend Pläne machen, schaltet sich der Landrat ein, dem Weiss' Vorgehen nicht geheuer ist. Mit seinem Mistrauen rennt er bei Frau Heilert offene Türen ein!

Hermanns Sekretärin kann die Stimmung im Rathaus nur schwer ertragen. Als sie erfährt, dass Weiss und Zimmermann stellvertretend die Einladung an den Herrn Bürgermeister und seine Frau zu der Unterhaltungssendung "Fröhlicher Alltag" annehmen wollen, bittet sie Johanna inständig, sich nicht diese Chance entgehen zu lassen, für ihren Mann zu sprechen.

Im Gasthof "Zum Löwen" hat sich nicht nur der Stammtisch versammelt, um Zimmermanns und Johannas Fernsehauftritt mitzuerleben. Die Stimmung steigt, als Johanna den Widersacher ihres Mannes an die Wand spielt und damit nicht unerheblich zu Hermanns Ehrenrettung beiträgt! Die Stammtischbrüder toben, und Paula würde Johanna sofort wählen, wenn sie sich für den Gemeinderat aufstellen lassen würde!