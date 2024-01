Wege nach Rom

Während Johanna mitten in den Reisevorbereitungen steckt, will Hermann im Rathaus noch reinen Tisch machen, bevor er nach Rom fährt. Nach einer Besprechung mit dem Leiter des städtischen Altersheims wird kurzfristig der Übergabetermin für die Spendengelder vereinbart, die Hermann soviel Ärger bereitet haben. Frau Heilert kann nicht verstehen, dass Hermann Weiß wieder soviel Vertrauen entgegenbringt. Doch der Herr Bürgermeister ist den ständigen Ärger im Büro leid. So verändert kennt Frau Heilert ihren Chef überhaupt nicht wieder. Vorsichtig fragt sie nach, ob Hermann etwa erwägt, sein Amt niederzulegen. Er bleibt ihr die Antwort schuldig.

Bernhard will auf Wilhelm Einladung die Weihnachtsferien auf dem Hof verbringen. Monique ahnt, dass das nicht ohne Probleme ausgehen kann. Auch Kati ist noch nicht in weihnachtliche Stimmung. Sie nimmt ihren Eltern übel, dass sie an Weihnachten nicht zu Hause sind, obwohl Eva zu Besuch kommt. Bei soviel "Familie" hat Christina gar keine Lust, überhaupt an der kleinen Weihnachtsfeier vor Hermann und Johannas Abreise teilzunehmen. Ein Blick zwischen Hermann und Johanna verrät, sie sind ganz froh, in diesem Jahr dem weihnachtlichen Tohuwabohu zu entkommen und statt dessen den Heiligen Abend auf dem Petersplatz zu verbringen.