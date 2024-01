Achterbahn

Eva ist genervt. Nicht genug, dass sie selbst nicht so recht weiß, was sie mit ihrer Zukunft anfangen soll: Die ganze Familie scheint nichts besseres zu tun zu haben, als sie zu fragen, was sie denn mal werden will. Alle geben gute Ratschläge. Als Karl ihr im Scherz vorschlägt, doch Opernsängerin oder Stewardess zu werden, ergreift sie wütend die Flucht.

Kati will unbedingt, dass ihre Tochter in Deutschland bleibt und in ihrer Nähe studiert. Für diesen Fall droht jedoch Evas Vater aus Caracas, den Geldhahn abzudrehen. Eva selbst guckt sich unterdessen die Filmakademie in Lauterburg an, doch die Aufnahmebedingungen für ein Studium sind nicht gerade motivierend. Ratsuchend wendet sie sich an Hermann. Sie berichtet ihm von ihren Ängsten, die Aufnahmeprüfung nicht zu bestehen. Hermann macht ihr Mut und schlägt vor, am nächsten Tag mit ihr gemeinsam eine nahegelegenen Fachhochschule für Medien zu besuchen.

Alex und Monique verarzten einen Husky mit schweren Bisswunden. Der Leithund eines Hundeschlittengespanns hat dem Tier diese Verletzungen zugefügt. Als Alex auch diesen untersucht, stellt er eine Rückenverletzung fest, die dem Hund solche Schmerzen verursacht hat, dass er bissig wurde. Herr Neugebauer, der Besitzer der Schlittenhunde, ist so glücklich über die Lösung seines Problems, dass er Monique und Alex spontan zum nächsten Rennen einlädt.