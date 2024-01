per Mail teilen

Seit einiger Zeit herrscht Unruhe unter den Katzenbesitzern der Gegend. In nur zwei Wochen hatten Alex und Monique sieben schwer verletzte Kater in Behandlung. Alle waren von einem Tier schwer angegriffen worden. Zur gleichen Zeit taucht Frau Heilert mit einer Katze, die sie von ihrer Tante geerbt hat, im Büro auf. Sie mag das Tier in der Wohnung nicht allein lassen, da Kong sich dort langweilt und die Möbel demoliert.

Hermann ist nicht gerade begeistert über den tierischen Besuch, doch kann er seiner Sekretärin ihre Bitte kaum abschlagen. Aber auch im Büro fühlt Kater Kong sich nicht ganz wohl und nutzt die erste Gelegenheit zur Flucht. Als Frau Heilert ihren Schützling wiederfindet, hat er eine ordentliche Ladung Schrot abbekommen. Entsetzt fährt sie zu Alex in die Praxis. Monique beginnt zu ahnen, wer die Kater der Gegend so zugerichtet hat.

Wo Kater Kong auftaucht, stiftet er Unheil. Da gibt's nur eine Lösung - der Kater muss wieder weg. Frau Heilert beschließt, das wilde Tier zu ihrem Bruder nach Himmelsheim abzuschieben. Als am nächsten Morgen das Telefon klingelt erfährt sie: Nun ist auch in Himmelsheim die Hölle los.

Die Familie ist es leid: Der Reihe nach müssen alle den Chauffeur für den führerscheinlosen Hermann spielen. Statt eines Dankes ernten sie aber nur Kritik an ihrem unzureichenden Service. Dafür bekommt er jetzt die Rechnung: Ein Fahrrad!