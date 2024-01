Früher als erwartet kommen Bea und Karl aus Colorado zurück. Als Karl das Chaos im Wohnzimmer entdeckt, ahnt er nichts Gutes! Es war wohl doch keine so gute Idee, Albert mit dem Hof alleine zu lassen. Besorgt macht er sich auf in den Stall und staunt nicht schlecht, denn er findet dort alles so vor, als wäre er nie weggewesen. Kein Wunder - denn im Stall hat Sebastian das Regiment übernommen und der hat die Landwirtschaft im Blut.