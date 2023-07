Lars Reichow präsentiert: „Comedy vom Rhein“, direkt von der Rheinterrasse des Hotels Papa Rhein in Bingen am Rhein. Dreißig Minuten Programm voller Humor, Wortwitz und Glück. Lars Reichow als Comedian widmet sich zwar den ganz harten Themen unseres Alltagslebens, aber dafür mit viel Humor: warum zum Beispiel ist es gar nicht so einfach die Lüftung auf der Beifahrerseite für seine Frau einzurichten ohne dass es zieht. Und wie man dem fiesen Buchsbaum Zündler die Hölle heiß macht.