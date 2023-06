Andere Länder, andere Sitten und zum Schreien lustige Erlebnisse. In seinem Live-Programm "The Länd - Wörldwaid" macht der schwäbische Comedian Christoph Sonntag in dieser Folge eine humoristische Reise um die Welt. Wie fühlt es sich an, wenn man auf einem 11 Stunden Flug - economy - den Mittelplatz bekommt? Wie bestellt man in China Linsen, Spätzle und Saiten? Eine Reise voller wahnwitziger Aha-Erlebnisse.