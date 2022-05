"Schiff Ahoi!" heißt es in diesem Jahr beim "Jüngsten Ger(i)ücht" in der Alten Kelter in Fellbach!

Der Fastenprediger Bruder Christophorus, alias Christoph Sonntag, geht dieses Mal an Bord der "MS Reizenstein" - das klimaneutrale "Traumschiff" der Baden-Württembergischen Landesregierung. Ein perfekter Anlass für den Geistlichen Christophorus ihnen nach einem weiteren Jahr voller "Verfehlungen" ordentlich die Leviten zu lesen!

Dabei helfen ihm seine kabarettistischen Mitstreiter*innen Alexandra Hofmann, Doris Reichenauer, Sandra Hartmann, Luan, Thomas Schreckenberger und Horst Maria Merz! mehr...