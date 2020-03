Lachen mit den Stars von morgen: Die besten Talente aus allen Bereichen des Humors treten gegeneinander an und kämpfen um die Krone des schwäbischen Kabaretts. Der Stuttgarter Besen ist einer der renommiertesten Kabarett-Wettbewerbe Deutschlands. Hier geben sich junge wilde Comedians und aufstrebende Kabarett-Routiniers die Klinke in die Hand. Es treten an: Bumillo, Simon Stäblein, Nora Boeckler, Osan Yaran, Stefanie Kerker, Torsten Schlosser, Helene Bockhorst und das Duo Christoph und Lollo. Die Jury um Kabarett-Legende Lisa Fitz küren die Sieger des goldenen, silbernen und hölzernen Besens. Zudem entscheidet das Publikum vor Ort über den Sieger des Gerhard Woyda-Publikumspreises. mehr...