Was macht man, wenn man als Comedian in der Sauna erkannt wird? Heinrich del Core wirft in seinem Programm Glück g'habt einen humoristischen Blick auf den Alltag. Es kann aber noch schlimmer kommen, wenn man im Schlaf in Mexico überfallen wird. Wie das Ausging und warum Heinrich del Core stolz auf die Schwäbische Sprache ist erzählt er in dieser Folge.