Was macht ein schwäbisches Comedy-Duo, wenn es in Corona-Zeiten nicht auftreten darf und den ganzen Tag zu Hause sitzt? Ganz klar: Frühjahrsputz. Und dabei kann es sehr lustig zugehen. Petra Binder und Doris Reichenauer, bekannt als "Dui do on de Sell", zeigen in der zweiten Folge "Wohnzimmer-Comedy" welche Putzmittel aus ihrer Sicht dafür am besten geeignet sind und wie sich der Frühjahrsputz auch ganz bequem auf dem Sofa erledigen lässt. Außerdem beschäftigen sich die Beiden mit den Themen Backen, Landwirtschaft und Home-Schooling. Weitere Einblicke in das Quarantäne-Leben von prominenten Comedy-Kollegen bieten Hillus Herzdropfa, Thomas Schreckenberger, Dodokay und Willy Astor, die sich per Internet ins Wohnzimmer von "Dui do on de Sell" zuschalten. mehr...